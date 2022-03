Νόμο για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και των Ρώσων πολιτών σε ουκρανικό έδαφος, υπέγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



"Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε νόμο σχετικά με την κατάσχεση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ουκρανία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ρώσων πολιτών. Ο εν λόγω νόμος ορίζει το νομικό πλαίσιο για την αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων με βάση τη δημόσια ανάγκη", αναφέρει ο ιστότοπος του ουκρανικού κοινοβουλίου.



Σύμφωνα με το νόμο, η υποχρεωτική κατάσχεση στην Ουκρανία των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και των Ρώσων πολιτών πραγματοποιείται χωρίς καμία αποζημίωση, "δεδομένου του ευρείας κλίμακας επιθετικού πολέμου που άρχισε η Ρωσική Ομοσπονδία και διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού".

