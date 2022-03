Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καταγγέλλοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στις Βρυξέλλες, περίπου 5.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, κρατώντας ουκρανικές σημαίες. «Σταματήστε τον πόλεμο» και «Ευρώπη, θάρρος, δράσε τώρα» έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι. Κάποιοι φορούσαν στο πέτο κίτρινα λουλούδια με γαλάζιες κορδέλες, τα χρώματα της Ουκρανίας.

Στην Τουλούζη, μια πόλη που έχει αδελφοποιηθεί με το Κίεβο, οι διαδηλωτές ύψωσαν μια τεράστια ουκρανική σημαία. Κρατούσαν επίσης πορτρέτα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με κόκκινες κηλίδες επάνω που συμβόλιζαν το αίμα. Ζήτησαν επίσης, απλώνοντας συμβολικά ένα γαλάζιο τούλι 25 τετραγωνικών μέτρων, «να κλείσει ο εναέριος χώρος» της Ουκρανίας.

Στη βόρεια Γαλλία, άλλοι 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Καέν, στο μνημείο για την Απόβαση των Συμμάχων του 1944 στη Νορμανδία. «Λαέ της Ουκρανίας, δεν θα σε εγκαταλείψουμε. Δημοκρατία, ελευθερία, ειρήνη», έγραφαν στο πανό που κρατούσαν.

Στην Ισπανία, διαδηλώσεις οργανώθηκαν στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις, με αίτημα να τερματιστεί η εισβολή. «Κλείστε τον ουρανό, όχι τα μάτια» και «ΝΑΤΟ, προστάτευσε τον ουκρανικό ουρανό» ή «Σταματήστε τον Πούτιν, σταματήστε τον πόλεμο» έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι περίπου 800 συγκεντρωμένοι στη Βαρκελώνη.

Demonstrators gather during a protest against Russia's military invasion of Ukraine at Place de la Republique and Place de la Bastille in Paris, on March 5, 2022. For @AFPphoto @afpfr #France #Paris #Ukraine #Russia pic.twitter.com/X0Mlph0Bdj