Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σε μια αγορά, από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Ολέσκι της Χερσώνας, που ελέγχεται από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Στο Λουχάνσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ο τοπικός κυβερνήτης Λεονίντ Πάσετσνικ, επίσης διορισμένος από τη Ρωσία, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έριξαν 12 πυραύλους σε διάφορους στόχους, οκτώ εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν. Ο αριθμός των θυμάτων είναι αδιευκρίνιστος.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύει τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών μέσω ανεξάρτητων πηγών.

Στο Ολέσκι, ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης Αντρέι Αλεξεγένκο ανέφερε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρώτη επίθεση, στον βομβαρδισμό της αγοράς της πόλης. Στη συνέχεια ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικίες, σπάζοντας τα παράθυρα και προκαλώντας πυρκαγιά. Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στη δεύτερη επίθεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη Χερσώνα κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022. Οι Ουκρανοί στρατιώτες ανακατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας αργότερα την ίδια χρονιά.

Το Ολέσκι βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να βομβαρδίζουν τις ουκρανικές θέσεις από τις περιοχές που ελέγχουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

