«Τα F-16 βρίσκονται στην Ουκρανία. Τα καταφέραμε», δήλωσε ο Ζελένσκι - Δείτε βίντεο

«Τα F-16 βρίσκονται στην Ουκρανία. Τα καταφέραμε. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μας που χειρίζονται τα μαχητικά κι έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για τη χώρα μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

UPDATE: 18:16
F-16

Οι πιλότοι της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν αρχίσει τις πτήσεις με τα μαχητικά F-16 εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας την πολυαναμενόμενη άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής, 29 και πλέον μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διάθεση των αεροσκαφών, τα οποία και ζητούσε το Κίεβο από τον πρώτο χρόνο του πολέμου, καθώς συναντήθηκε με τους πιλότους σε μία αεροπορική βάση, έχοντας ως υπόβαθρο δύο μαχητικά F-16, ενώ άλλα δύο μαχητικά του ίδιου τύπου πραγματοποιούσαν υπερπτήση.

“Τα F-16 βρίσκονται στην Ουκρανία. Τα καταφέραμε. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μας που χειρίζονται τα μαχητικά κι έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για τη χώρα μας”, δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

