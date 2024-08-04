Οι πιλότοι της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν αρχίσει τις πτήσεις με τα μαχητικά F-16 εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας την πολυαναμενόμενη άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής, 29 και πλέον μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo August 4, 2024

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη διάθεση των αεροσκαφών, τα οποία και ζητούσε το Κίεβο από τον πρώτο χρόνο του πολέμου, καθώς συναντήθηκε με τους πιλότους σε μία αεροπορική βάση, έχοντας ως υπόβαθρο δύο μαχητικά F-16, ενώ άλλα δύο μαχητικά του ίδιου τύπου πραγματοποιούσαν υπερπτήση.

“Τα F-16 βρίσκονται στην Ουκρανία. Τα καταφέραμε. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά μας που χειρίζονται τα μαχητικά κι έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για τη χώρα μας”, δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

