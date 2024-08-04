Οι πλημμύρες στη Λιθουανία είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ένας ποταμός στην κεντρική Λετονία, κοντά στη Γέλγκαβα, όπου της προηγούμενη εβδομάδα είχαν ήδη σημειωθεί καταιγίδες και οι τοπικές αρχές φοβούνται ότι θα χρειαστεί να εκκενώσουν την περιοχή.

Jelgavā autobraucēji dodas arvien dziļāk ūdenī, līdz mašīna sāk peldēt. Komentētāji ļoti izbrīnīti. Atrasts tiktok dzīlēs. pic.twitter.com/4WvDMs39tu July 29, 2024

«Όσοι ζουν κοντά στις όχθες του ποταμού θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να φύγουν» ανέφερε η ανακοίνωση του δήμου αυτής της φοιτητούπολης της Λετονίας. Πολλοί δρόμοι είναι ήδη αδιάβατοι.

«Συνήθως, στις πεδιάδες κοντά στον ποταμό Σβέτε βόσκουν αγελάδες. Τώρα κολυμπούν πάπιες στους δρόμους», περιέγραψε ένας αγρότης, ο Αϊγκάρς Κάρκλινς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα έπεσαν 193 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ημέρα, όγκος που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση δύο μηνών.

Στην πόλη Γιούρμαλα, στη Βαλτική Θάλασσα, που είναι γνωστή για τις παραλίες της, χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ανέμους και πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

«Πίσω από το σπίτι μας υπάρχουν τώρα άπειρα πεσμένα πεύκα. Τόσα που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε πριονιστήριο», είπε ο Άξελς Σαντόφσκις, ένας κάτοικος της Γιούρμαλα.

Πολλά κτίρια πλημμύρισαν στην πόλη και διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων σε αυτήν την παραθαλάσσια πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.