Νετανιάχου: Θα σταθούμε απέναντι στο Ιράν σε κάθε μέτωπο, μακριά και κοντά

Νέο μήνυμα στην ηγεσία του Ιράν και των ένοπλων ομάδων που το υποστηρίζουν έστειλε την Κυριακή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του θα σταθεί απέναντι στο Ιράν και στους συμμάχους του σε όλα τα μέτωπα.

«Το Ιράν και οι υποστηρικτές του επιδιώκουν να μας περικυκλώσουν με ένα ασφυκτικό τρόμο. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε εναντίον τους σε κάθε μέτωπο και σε κάθε αρένα - μακριά και κοντά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Όποιος μας πληγώσει θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», δήλωσε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Η ετοιμότητά μας όσον αφορά την άμυνα είναι υψηλή - είτε στο έδαφος είτε στον αέρα».

Πηγή: skai.gr

