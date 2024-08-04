Την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ ενόψει του κινδύνου αντιποίνων από το Ιράν ζητά ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ. «Δεν τίθεται επί του παρόντος τέτοιο ζήτημα», απαντά η κυβέρνηση.

«Εν όψει της επικείμενης ιρανικής επίθεσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει και να προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ ώστε να αμυνθεί», δήλωσε στο περιοδικό Der Spiegel ο κ. Κιζεβέτερ, ο οποίος είναι και πρώην αξιωματικός της Bundeswehr. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι θεμιτό να ανεφοδιάζονται μαχητικά αεροσκάφη από φιλικά κράτη, αλλά και να χρησιμοποιούνται τα Eurofighters της ίδιας της Bundeswehr, για παράδειγμα στην άμυνα έναντι των ιρανικών drones. «Το θέμα είναι αποκλειστικά η προστασία του ισραηλινού πληθυσμού. Εάν η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πραγματικά κρατική επιταγή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ειδικά η Καγκελαρία θα πρέπει επιτέλους να επιδιώξουν την ρεάλ πολιτίκ», τόνισε και ζήτησε η κυβέρνηση «να μην περιμένει μέχρι το Ισραήλ να της ζητήσει βοήθεια, αλλά να την προσφέρει με δική της πρωτοβουλία και να κάνει ήδη τώρα εκστρατεία για αυτήν στην Bundestag».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν θεωρεί δικαιολογημένη τη στήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ. «Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ και η ισραηλινή κυβέρνηση υποβάλει αίτημα στη Γερμανία για στρατιωτική υποστήριξη, δεν θα πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια», δήλωσε ο κ. Κλάιν στον όμιλο ΜΜΕ Funke και εξήγησε ότι «δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση η επίθεση θα έχει προέλθει από κρατικό παράγοντα, η στρατιωτική επέμβαση της Bundeswehr θα ήταν ξεκάθαρα δικαιολογημένη βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Ο ομοσπονδιακός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ωστόσο δήλωσε για το ίδιο θέμα ότι «δεν τίθεται επί του παρόντος» ζήτημα γερμανικής συμμετοχής σε επιχείρηση για την προστασία του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

