Τουλάχιστον 3 νεκροί στη Λβιβ από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα τα ξημερώματα - Βίντεο

Τα πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στη Λβιβ τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης της δυτικής Ουκρανίας.

«Τρεις νεκροί», συνόψισε ο Αντρίι Σαντόβι μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για «οκτώ τραυματίες» και «δεκάδες διαμερίσματα» που υπέστησαν ζημιές σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην ίδια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί καθώς «μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι κάτω από συντρίμμια», σύμφωνα με τον κ. Σαντόβι.

Νωρίτερα, έκανε λόγο σε «έναν άνθρωπο σε κρίσιμη κατάσταση» που παρέλαβε ασθενοφόρο.

Επρόκειτο για «απευθείας πλήγμα» σε πολυκατοικία από τις ρωσικές δυνάμεις, υποστήριξε από την πλευρά του ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μαξίμ Κοζίτσκι, επίσης μέσω Telegram.

Σε οπτικό υλικό που μεταφόρτωσε, εικονίζεται πολυκατοικία που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, λείπει μέρος των ψηλότερων ορόφων.

Κατά τον δήμαρχο Σαντόβι, «60 διαμερίσματα» υπέστησαν ζημιές στην πόλη.

Υποδομή «καίριας σημασίας» εξάλλου «υπέστη ζημιές», σύμφωνα με «τις πρώτες πληροφορίες», ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Κοζίνσκι, που είχε προειδοποιήσει ότι «εχθρικοί πύραυλοι» κρουζ κατευθύνονταν προς το δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι νεότερες ανακοινώσεις από τους αξιωματούχους ακολούθησαν τους συναγερμούς σε μεγάλο μέρος της επικράτειας της Ουκρανίας καθώς υπήρχαν πληροφορίες για ρωσικούς πυραύλους κρουζ που είχαν μπει στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Russia hit a residential building in Lviv. It is thousands of kilometers from the front line. А terrorist country fires missiles at the houses of ordinary Ukrainians in any part of our country. It's not just a war, it's genocide. pic.twitter.com/VqRl6y2FOg