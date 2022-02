Τις χώρες που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία φαίνεται να απειλεί ευθέως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Spectator Index, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι χώρες που εξοπλίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία θα θεωρηθύν υπεύθυνες, εάν τα όπλα αυτά χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ακόμη ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μόσχα δεν θα μείνουν χωρίς «σκληρή» απάντηση.

BREAKING: Moscow says countries sending military equipment to Ukraine will be responsible if they are used against Russian forces.