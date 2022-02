Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει το Κίεβο, μετά τις πολλαπλές εκρήξεις και τους βομβαρδισμούς που έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα το απόγευμα.

Οι εκρήξεις ήταν ισχυρές και συγκεκριμένα προέρχονταν από το ανατολικό κομμάτι της πόλης.

Αμέσως ήχησαν σειρήνες πολέμου σε ολόκληρη την πόλη υπό τον κίνδυνο αεροπορικής επιδρομής.

Russian strike on Kyiv now.

Air defense was working so hard to the west… pic.twitter.com/0GMXmFCiUl

“Kiev, my gentle home”. That’s how Russian genius Mikhail Bulgakov spoke of this beautiful city. Right now the gentle home is under the biggest missile attack ever. From other kind of Russians. pic.twitter.com/nvHNNUQVJM