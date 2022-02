Εκατοντάδες Ουκρανοί έχουν φύγει από τη χώρα τους από την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης στη Ουκρανία την περασμένη Πέμπτη. Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian στον σιδηροδρομικό σταθμό Przemysl, κοντά στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας αρκετοί Ουκρανοί επιστρέφουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν.

Στην πλατφόρμα νούμερο τέσσερα, φτάνουν τρένα με Ουκρανούς πρόσφυγες να φεύγουν από τη χώρα ενώ στην πλατφόρμα νούμερο πέντε, δεκάδες Ουκρανοί επιστρέφουν στη χώρα για να συμμετάσχουν στις μάχες. Είναι Ουκρανοί που ζουν στην Πολωνία αναφέρει χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του Guardian.

Ένας 50χρονος άντρας λέει χαρακτηριστικά:

Δεν μπορούμε να παραμένουμε και να παρακολουθούμε.

Επιστρέφουμε στην Ουκρανία. Θα πάμε να πολεμήσουμε.

Przemysl train station, near the border btw #Poland & #Ukraine. At platform n. 4, trains arrive with Ukrainian #refugees fleeing the country. At platform n.5 five, dozens of Ukrainians are instead returning to the country to join the fighting. #Russia #war #Putin pic.twitter.com/XDLIJwtuFi