Ο Πούτιν στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης για την αντιμετώπιση των κυρώσεων, χαρακτήρισε τη Δύση ως την «αυτοκρατορία ψέματος».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, o Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν σε μια συνάντηση για την οικονομία οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη λεγόμενη "αυτοκρατορία του ψεύδους", τη δυτική κοινότητα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

«Σας κάλεσα για να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την οικονομία. Εγώ και ο Μισούστιν συζητήσαμε για το θέμα. Αναφέρομαι, φυσικά, στις κυρώσεις που η λεγόμενη δυτική κοινότητα, όπως την αποκάλεσα στην ομιλία μου, αυτή η αυτοκρατορία του ψεύδους, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν πραγματοποιεί στο Κρεμλίνο συνάντηση αφιερωμένη σε οικονομικά ζητήματα, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αντρέι Μπελούσοφ, ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα, ο διοικητής της Sberbank Χέρμαν Γκρεφ και άλλοι.

