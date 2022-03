Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά στην Λευκορωσία ο γ' γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Mιχαίλο Ποντόλιακ είπε ότι οι συνομιλίες δεν "βελτίωσαν σημαντικά την κατάσταση".

Ωστόσο, είπε ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος όσον αφορά τη συμφωνία για εκκένωση των πόλεων από τους αμάχους, μετά το άνοιγμα άνθρωπιστικών διαδρόμων σήμερα το πρωί.

Η Ουκρανία καταδίκασε το γεγονός ότι ορισμένοι διάδρομοι επέτρεπαν στους Ουκρανούς να εισέλθουν μόνο στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο Ποντόλιακ είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI