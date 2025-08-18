Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει ένα σχεδόν αδύνατο δίλημμα

Είχε πιο εγκάρδιες, πιο παραγωγικές συναντήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από εκείνη τη διαβόητη πλέον συνάντηση στις 28 Φεβρουαρίου. Αλλά για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η σημερινή (Δευτέρα) συνάντηση στον Λευκό Οίκο σίγουρα θα πυροδοτήσει αμήχανες αναμνήσεις από εκείνη τη δημόσια σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από σχεδόν έξι μήνες. Η «πλοήγηση στα επικίνδυνα νερά στα οποία βρίσκεται σήμερα» δεν θα είναι ευκολότερη σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Όλο και περισσότερο, φαίνεται πιθανό να ζητηθεί στον Ουκρανό πρόεδρο να παραδώσει γη με αντάλλαγμα κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας.

Η «χερσαία πλευρά» αυτής της «συμφωνίας» θα είναι προφανής. Μπορεί να σχεδιαστεί σε έναν χάρτη. Κριμαία: «τελείωσε», λέει ο Τραμπ. Ντόνετσκ: «παραδώστε την όλη», λέει ο Πούτιν, προφανώς με την ευλογία του Τραμπ.

Αλλά οι εγγυήσεις ασφαλείας; Εκεί έρχονται στο προσκήνιο πολύ πιο απαιτητικές ιδέες, όπως η αξιοπιστία. Θα μπορούσε ο Ζελένσκι να βασιστεί στις ΗΠΑ για να τηρήσουν κάποια υπόσχεση τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, για να υπερασπιστούν την Ουκρανία εάν η Ρωσία παραβιάσει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία;

Ο ίδιος ο Πούτιν θα μπορούσε ακόμη και να δει μια ευκαιρία να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Δύση, δοκιμάζοντας οποιεσδήποτε τέτοιες εγγυήσεις, βέβαιος ότι είναι μια μπλόφα που θα μπορούσε «να του βγει». Αλλά όλα αυτά παραπέμπονται για το μέλλον.



Προς το παρόν, φαίνεται ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να ζυγίσει αν θα μπορούσε να φέρει τη χώρα του να τον στηρίξει αν παραχωρούσε εδάφη στη Ρωσία - μερικά από αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται σε ουκρανικά χέρια - ή αν αυτός και ο λαός του θα μπορούσαν να επωμιστούν το κόστος να αψηφίσουν δυνητικά τον Τραμπ και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και να πουν «όχι».



Αν επέλεγε το δεύτερο για παράδειγμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα σταματούσε αμέσως κάθε εναπομένουσα αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία, όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών;

Αν συνέβαινε αυτό, σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν πραγματικά οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Ζελένσκι να παρέμβουν και να καλύψουν τα κενά που θα άφηνε οποιαδήποτε πλήρης αποχώρηση των ΗΠΑ από το ουκρανικό;

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει μπροστά του μια σχεδόν απίστευτα δύσκολη επιλογή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.