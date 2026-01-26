Διπλωματική κρίση μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να ανακοινώνει ότι εκλήθη για διαβουλεύσεις ο Ούγγρος πρέσβης στο Κίεβο. Ο Όρμπαν δηλώνει ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ουγγαρίας ή την καθαρότητα των ουγγρικών εκλογών».

Η ανάρτηση του Ούγγρου πρωθυπουργού

«Απάντηση στις ουκρανικές απειλές προς την Ουγγαρία και την κυβέρνηση.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ουγγαρίας ή την καθαρότητα των ουγγρικών εκλογών.

Επομένως, σήμερα έδωσα εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, να ζητήσει από τον Ούγγρο πρέσβη της Ουκρανίας να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών»

Η ένταση μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας έχουν φτάσει σε σημείο βρασμού, με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο να κατηγορούν ανοιχτά την ουκρανική κυβέρνηση για «ανοιχτή παρέμβαση» στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου 2026.

Οι κατηγορίες αποτελούν μέρος μιας έντονης διπλωματικής σύγκρουσης γύρω από τα επίμονα βέτο της Ουγγαρίας στα πακέτα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ και οικονομικής βοήθειας.



Ο Όρμπαν και ο Σιγιάρτο ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ενεργά το Κόμμα Τίσα, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ο σημαντικότερος αντίπαλος του κόμματος Φίντες του Όρμπαν. Ο Σιγιάρτο έφτασε στο σημείο να πει ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι «είναι υποψήφια με το όνομα Τίσα».

Παράλληλα, =Ούγγροι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ονομάζεται Disapart χρησιμοποιείται για την προώθηση φιλοευρωπαϊκών και αντικυβερνητικών αφηγημάτων στους Ούγγρους ψηφοφόρους, τα οποία περιγράφουν ως «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας».

Ο Όρμπαν επικαλέστηκε και την πρόσφατη ομιλία του Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός (Ιανουάριος 2026), όπου ο Ζελένσκι φέρεται να σχολίασε ότι οι ηγέτες που μπλοκάρουν την βοήθεια «αξίζουν ένα χαστούκι στο κεφάλι». Ο Όρμπαν χαρακτήρισε αυτά τα σχόλια και άλλες επικρίσεις ως «συντονισμένη επίθεση» για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.