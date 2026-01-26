Η BP ενδιαφέρεται για τις ευκαιρίες που αναδύονται στη Βενεζουέλα

Ο ενεργειακός κολοσσός BP εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τις διασυνοριακές ευκαιρίες που υπάρχουν στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση στο Καράκας ανέστειλε πέρυσι όλες τις διμερείς ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της BP στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Η BP και η Shell έχουν λάβει άδειες από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων φυσικού αερίου στα θαλάσσια σύνορα, όπου έχουν εντοπιστεί τεράστια αποθέματα.

«Υπάρχει η κλαδική λογική που λέει ότι υπάρχουν πόροι πέρα από τα σύνορα, όπου κάποιοι είναι ίσως πιο επιφυλακτικοί να επενδύσουν, ακριβώς δίπλα στα υποαξιοποιημένα περιουσιακά στοιχεία μας όπως το Atlantic LNG και το Point Lisas», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κάμπελ της BP.

«Είναι ένα προφανές έργο, πρόσθεσε ο Κάμπελ, αναφερόμενος στο Cocuina-Manakin, το έργο φυσικού αερίου που σχεδίαζαν η BP και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA.

Το Cocuina-Manakin διαθέτει κοιτάσματα φυσικού αερίου που εκτείνονται στα ύδατα και των δύο χωρών, οπότε απαιτείται κοινή ανάπτυξη για να ξεκινήσει η παραγωγή, αφού η φάση της εξερεύνησης έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια.

Περίπου το 10% όλων των παγκόσμιων κεφαλαιουχικών δαπανών της BP κατευθύνθηκε πέρυσι σε ενεργειακά έργα στο Τρινιντάντ, δήλωσε ο Κάμπελ, μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο στην πρωτεύουσα της χώρας, το Πορτ οφ Σπέιν.



Πηγή: skai.gr

