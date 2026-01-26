Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων, Νταγκ Κόλινς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Πρέτι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο «τραγικό»

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του άλλαξαν τη στάση τους σχετικά με τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE.

Αρχικά, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριζε ότι ο Πρέτι ήταν εγχώριος τρομοκράτης που έβγαλε όπλο και προσπάθησε να «σφαγιάσει τις αστυνομικές αρχές».

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Stephen Miller χαρακτήρισε τον Πρέτι «υποψήφιο δολοφόνο».

Βίντεο του συμβάντος που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν ότι ο Πρέτι κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς κινηματογραφούσε τους πράκτορες της ICE.

Δεν κρατούσε όπλο.



Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής, έχει υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στα όσα λέει ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων, Νταγκ Κόλινς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Πρέτι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο «τραγικό» και αποδίδοντας την ευθύνη στο «χάος που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί».

Το εν λόγω μήνυμα αναπαρήγαγε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι Δημοκρατικοί είχαν δημιουργήσει ένα περιβάλλον «βαρέλι γεμάτο με πυρίτιδα».

Το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα στείλει τον «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν, στη Μινεσότα για να ηγηθεί των προσπαθειών επιβολής του νόμου εκεί.

Τέλος, σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη δημόσια δυσαρέσκεια που αυξάνεται ραγδαία για τις πολιτικές του σχετικά με τη μετανάστευση.

Πηγή: skai.gr

