Τις τελευταίες 24 ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του άλλαξαν τη στάση τους σχετικά με τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE.
Αρχικά, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριζε ότι ο Πρέτι ήταν εγχώριος τρομοκράτης που έβγαλε όπλο και προσπάθησε να «σφαγιάσει τις αστυνομικές αρχές».
Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Stephen Miller χαρακτήρισε τον Πρέτι «υποψήφιο δολοφόνο».
Βίντεο του συμβάντος που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν ότι ο Πρέτι κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς κινηματογραφούσε τους πράκτορες της ICE.
Δεν κρατούσε όπλο.
Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής, έχει υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στα όσα λέει ο Λευκός Οίκος.
Ο υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων, Νταγκ Κόλινς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Πρέτι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο «τραγικό» και αποδίδοντας την ευθύνη στο «χάος που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί».
Το εν λόγω μήνυμα αναπαρήγαγε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι Δημοκρατικοί είχαν δημιουργήσει ένα περιβάλλον «βαρέλι γεμάτο με πυρίτιδα».
Το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα στείλει τον «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν, στη Μινεσότα για να ηγηθεί των προσπαθειών επιβολής του νόμου εκεί.
Τέλος, σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη δημόσια δυσαρέσκεια που αυξάνεται ραγδαία για τις πολιτικές του σχετικά με τη μετανάστευση.
