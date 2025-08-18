Μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα γίνει μέλος του NATO

Λίγες ώρες πριν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα μέσω truth social λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στο ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Απαντώντας μέσω Χ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα», αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στην Ουάσινγκτον, όπου σε λίγες ώρες θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια» ανέφερε ο κ. Ζελένσκι.

Παρόντες στη συνάντηση θα είναι η Ούρσουλα φοντ ντερ Λάιεν και οι Μερτς, Μακρόν, Στάρμερ, Στουμπ, Μελόνι και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Πριν από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι είχε χθες τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων, οι οποίοι ζήτησαν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Συμφώνησαν, επίσης, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός να υπάρξει εντονότερη πίεση προς τη Μόσχα.

Τρεις νεκροί από ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο

Κι ενώ επίκειται η ιστορική συνάντηση για την ειρήνη στην Ουκρανία, στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε επιδρομή ρωσικών drones στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί, και τραυματίστηκαν άλλοι 17, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά» ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Πηγή: skai.gr

