Ο Nτόναλντ Τραμπ στέλνει τον τον «τσάρο» των συνόρων της κυβέρνησής του, Τομ Χόμαν, στη Μινεσότα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο 64χρονος σήμερα, Χόμαν, ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, πριν υπηρετήσει ως πράκτορας συνοριακής φύλαξης.

Το 2013, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα τον διόρισε επικεφαλής του τμήματος απέλασης της (ICE).

Τη δεύτερη εβδομάδα της πρώτης περιόδου της προεδρίας του, ο Τραμπ διόρισε τον Χόμαν ως αναπληρωτή διευθυντή της ICE, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την παραίτησή του, το 2018.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε τον Χόμαν, για μόνιμο διευθυντή της υπηρεσίας, αλλά η Γερουσία δεν ψήφισε ποτέ την πρόταση.

Πριν επιστρέψει ο Τραμπ την προεδρία των ΗΠΑ, ο Χόμαν έγινε τακτικός σχολιαστής στο Fox News.

Μετά τον διορισμό του από τον Τραμπ, δεσμεύτηκε να μειώσει τη χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση προς τις πολιτείες που δεν συνεργάζονται με τα σχέδια του προέδρου για μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Πιο πρόσφατα, μετά τη δολοφονία της διαδηλώτριας Renee Good στο Μινεάπολη, ο Χόμαν δήλωσε στο CBS News ότι δεν ήθελε να «προδικάσει» τα γεγονότα, αλλά τόνισε ότι «οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες της ICE είναι ήρωες» και είπε ότι «όπως όλοι οι Αμερικανοί, οι αξιωματικοί μας έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

