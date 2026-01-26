Daily Mail: «Ο Σουμάχερ δεν είναι πια κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»

Η κατάσταση της υγείας του άσου της Formula 1 Μίχαελ Σουμάχερ παραμένει άκρως ιδιωτική από το ατύχημα που είχε στο σκι στις γαλλικές Άλπεις τον Δεκέμβριο του 2013. Από τότε, η σύζυγός του Κορίνα και η στενή οικογένειά του έχουν περιορίσει την πρόσβαση στην καθημερινότητά του.



Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της βρετανικής Daily Mail, ο Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος. Φέρεται να μετακινείται μέσα στο σπίτι με αναπηρικό αμαξίδιο, με βοήθεια από νοσοκόμες και φυσιοθεραπευτές, και να έχει στοιχειώδη αντίληψη των όσων συμβαίνουν γύρω του.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια ή την εκπρόσωπό του, Σαμπίνε Κεμ, η οποία τονίζει ότι «η ιδιωτικότητα είναι το παν». Όπως αναφέρεται, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν διαψεύσεις και νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα σχετικά με την υγεία του.



Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι ενδέχεται να πάσχει από σύνδρομο εγκλεισμού (locked-in syndrome), δηλαδή να καταλαβαίνει το περιβάλλον του αλλά να μην μπορεί να επικοινωνήσει εκτός από κινήσεις των ματιών. Μια πηγή στην Daily Mail ανέφερε: «Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνει τα πάντα, επειδή δεν μπορεί να τα πει σε κανέναν. Υπάρχει η αίσθηση ότι καταλαβαίνει κάποια πράγματα γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι τα πάντα».



Ό,τι κι αν ισχύει, η οικογένεια Σουμάχερ συνεχίζει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, ενώ ο ίδιος συνεχίζει τον αγώνα του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το σύνθημα «Keep Fighting Michael» παραμένει σύμβολο στήριξης από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

