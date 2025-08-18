Για «επιδεικτική και κυνική ρωσική επίθεση» σχετικά με τις σημερινές αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική επικράτεια κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο X, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με τη συνοδεία Ευρωπαίων ηγετών.

Μεταξύ άλλων, ο Ζεένσκι σημειώνει ακόμα ότι «οι Ρώσοι σκοτώνουν σκόπιμα ανθρώπους, ιδίως παιδιά», τονίζοντας ότι «η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να καταστρέφει ζωές». «Ο Πούτιν θα διαπράξει με επιδεικτικό τρόπο σκοτωμούς για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και είναι η Μόσχα που πρέπει να ακούσει τη λέξη: «Σταμάτα».».

Αναλυτικά η δήλωση Ζελένσκι:

Αυτή ήταν μια επιδεικτική και κυνική ρωσική επίθεση. Γνωρίζουν ότι σήμερα πραγματοποιείται συνάντηση στην Ουάσινγκτον, όπου θα ασχοληθούμε με το τέλος του πολέμου.

Θα συζητήσουμε με τον Πρόεδρο Τραμπ για βασικά ζητήματα. Μαζί με την Ουκρανία, στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Όλοι επιδιώκουν μια αξιοπρεπή ειρήνη και πραγματική ασφάλεια. Και αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι επιτίθενται στο Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, την περιοχή Σούμι και την Οδησσό, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις κατοικιών και τις πολιτικές μας υποδομές.

Οι Ρώσοι σκοτώνουν σκόπιμα ανθρώπους, ιδίως παιδιά. Μέχρι στιγμής, επτά άτομα έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της επίθεσης με drone στο Χάρκοβο, το νεότερο από τα οποία είναι ένα κορίτσι μόλις ενάμισι έτους, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Στη Ζαπορίζια, οι πυραυλικές επιθέσεις τραυμάτισαν 20 άτομα και σκότωσαν τρία. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.

Υπήρξε επίσης μια σκόπιμη ρωσική επίθεση σε μια ενεργειακή εγκατάσταση στην Οδησσό που ανήκει σε μια εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν, δείιχνοντας ότι ήταν μια επίθεση όχι μόνο εναντίον μας, αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής μας ασφάλειας.

Η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να καταστρέφει ζωές. Ο Πούτιν θα διαπράξει με επιδεικτικό τρόπο σκοτωμούς για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ζητάμε βοήθεια για να τερματίσουμε τους σκοτωμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τη εμπλοκή της σε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και είναι η Μόσχα που πρέπει να ακούσει τη λέξη: «Σταμάτα».

This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.



We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Πηγή: skai.gr

