Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο σήμερα, με σκοπό να αντιστρέψει τη ζημιά που προκάλεσε στις προοπτικές ασφάλειας της Ουκρανίας η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν θα είναι μόνος του, όπως ήταν κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, όταν έπεσε θύμα «ενέδρας» και δέχτηκε επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, οι οποίοι τον πίεσαν να υποκύψει στις απαιτήσεις της Μόσχας, όπως σημειώνει ο Guardian.

Αυτή τη φορά όμως, ο Ουκρανός ηγέτης έρχεται στην Ουάσινγκτον συνοδευόμενος από μια «dream team» Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι συνδυάζουν οικονομική και στρατιωτική επιρροή απέναντι στον Τραμπ.

Η αποστολή τους θα είναι να χρησιμοποιήσουν την ατομική και συνδυασμένη επιρροή τους για να πείσουν τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις φιλορωσικές θέσεις που υιοθέτησε μετά από μόλις λίγες ώρες συνάντησης με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και κοινό σκοπό από ό,τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, υποστήριξε ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα. «Η συμβουλή μου θα ήταν να μην υποκύψει στον Τραμπ», είπε ο Ρόουντς. «Έχει συνηθίσει πάρα πολύ να υποκύπτουν στη θέλησή του όσους θεωρεί πιο αδύναμους, κάτι που ο Πούτιν δεν κάνει... Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, καθώς έτσι προκλήθηκε η επεισοδιακή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Ο Ζελένσκι χρειάζεται την Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουν τη δύναμη να αντισταθούν στον Τραμπ, κάτι που δεν έχουν δείξει ακόμα».

Μακρόν και Μερτς οι εκπρόσωποι των δύο πυλώνων της Ευρώπης

Ο Μακρόν και ο Μερτς θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι τη Δευτέρα ως εκπρόσωποι των δύο πυλώνων της Ευρώπης, του γαλλο-γερμανικού άξονα που βρίσκεται στον πυρήνα της ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκπροσωπεί τον ρόλο της Ευρώπης ως οικονομικής υπερδύναμης

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν, εκπροσωπεί τον ρόλο της Ευρώπης ως οικονομικής υπερδύναμης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ υπέγραψε εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ με την πρόεδρο της Κομισιόν μόλις πριν από τρεις εβδομάδες στη Σκωτία, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία στον κόσμο».

Ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην οικονομία και να χρησιμοποιήσουν τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο «ως ευκαιρία για να υπενθυμίσουν στον Τραμπ πόσο μικρή είναι η οικονομία της Ρωσίας σε σύγκριση με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους δυτικούς εταίρους».

Η Μελόνι σε ρόλο γεφυροποιού

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, θα έχει ρόλο γεφυροποιού: Μια Ευρωπαία ακροδεξιά πολιτικός που ο Τραμπ θεωρεί φίλη του, αλλά που υποστηρίζει επίσης την ουκρανική κυριαρχία.

Η φιλική σχέση του Στουμπ με τον Τραμπ

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, εκπροσωπεί ένα μικρό ευρωπαϊκό κράτος, αλλά συμμετέχει στην ομάδα του Ζελένσκι, επειδή κατάφερε να δημιουργήσει μια απροσδόκητα θερμή σχέση με τον Τραμπ. Ο Στουμπ καλλιέργησε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ βελτιώνοντας βιαστικά τις σκουριασμένες δεξιότητές του στο γκολφ για ένα αυθόρμητο ταξίδι στη Φλόριντα τον Μάρτιο, προκειμένου να παίξει με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατόπιν σύστασης του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο Στουμπ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να παρουσιάσει την οπτική γωνία του πλησιέστερου Ευρωπαίου γείτονα της Ρωσίας, προτρέποντας τον Τραμπ να μην εμπιστεύεται τον Πούτιν.

Η επιρροή του Στάρμερ

Ο Στάρμερ συνδυάζει σε κάποιο βαθμό την επιρροή και τις προσωπικές σχέσεις. Ο Τραμπ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τονίσει τις καλές σχέσεις τους, παρά την «φιλελεύθερη» στάση του Στάρμερ, και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναμφισβήτητα κίνητρο να μη χαλάσει τις σχέσεις πριν από την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, ένα μεγαλοπρεπές γεγονός στο οποίο ο Τραμπ αποδίδει μεγάλη σημασία.

Τα «γλυκόλογα» του Ρούτε

Ο Μαρκ Ρούτε ασκεί επίσης επιρροή από την υψηλή θέση του ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, με αποδεδειγμένο ιστορικό στην κατευνασμό του Τραμπ με «γλυκόλογα», χαρακτηρίζοντάς τον μέχρι και «μπαμπάκα» μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καταστροφικών εντάσεων στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο.

Για την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο

«Πολλοί έχουν μάθει τα μαθήματα του Τραμπ, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τον χειρίζεται κάποιος», δήλωσε ο Κιμ Ντάροτς, ο οποίος ήταν πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Θα υπάρξουν πολλά κομπλιμέντα. Είναι κουραστικό, αλλά είναι απαραίτητο. Του λες πόσο καλά τα πάει, πόσο χαρούμενοι είναι όλοι που οδηγεί τη Δύση στην εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο. Και μετά περνάς στην ουσία».

Το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ηγέτες έσπευσαν να μεταβούν στην Ουάσινγκτον σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί ένδειξη του πόσο ανήσυχοι είναι από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν την Παρασκευή στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου μετά την απρόκλητη εισβολή του στην Ουκρανία, έγινε δεκτός με κόκκινο χαλί και χειροκροτήματα από τον Τραμπ, ο οποίος του επέτρεψε να μιλήσει πρώτος μετά το φιάσκο της μεταξύ τους συνάντησης και εγκατέλειψε απότομα την απαίτησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Αντ' αυτού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε χωρίς κριτική την προτίμηση του Πούτιν να προχωρήσει κατευθείαν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, επιβαρύνοντας την Ουκρανία με την ευθύνη να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Όπως τονίζει ο Guardian, ένας διπλωματικός παρατηρητής παρομοίασε την προοπτική της σημερινής συνάντησης στο Λευκό Οίκο με μια ποδοσφαιρική ομάδα που βγαίνει για το δεύτερο ημίχρονο χάνοντας 0-3, αλλά με μια σειρά από σούπερ αναπληρωματικούς στο γήπεδο. Η πρώτη πρόκληση θα είναι να μείνουν ενωμένοι και να επιμείνουν στα θέματα συζήτησης.

«Σχηματίστε ένα ενωμένο μέτωπο και μιλήστε με μια φωνή», συμβούλεψε ο Ίβο Ντάλντερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. «Ο στόχος είναι να πείσουν τον Τραμπ να συμφωνήσει και να ταχθεί στο πλευρό τους. Αλλά το μήνυμα πρέπει να είναι ότι η θέση τους είναι πραγματική, δεν θα αλλάξει, και αν ο Τραμπ δεν συμφωνήσει, θα ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο».

«Ο Τραμπ δεν θα έχει την υπομονή να ακούσει τα ίδια ξανά και ξανά», είπε ο Ντάροτς. «Επομένως, αρχικά, πιθανότατα θα πρέπει να επιλέξουν δύο Ευρωπαίους ομιλητές εκτός από τον Ζελένσκι: Ίσως τον Ρούττε ως γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Μακρόν ως ανώτερο Ευρωπαίο εθνικό ηγέτη».

«Η συμβουλή μου προς τον Στάρμερ θα ήταν να περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση», πρόσθεσε ο Ντάροτς. «Αν η συζήτηση παρεκκλίνει πολύ από το θέμα ή γίνει λίγο τεταμένη, μπορεί να παρέμβει για να την επαναφέρει στο σωστό δρόμο, να ηρεμήσει το κλίμα ή απλά να προσπαθήσει να χτίσει γέφυρες, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, αν ο Τραμπ πιστέψει ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ως στόχο να του πουν ότι κάνει λάθος, να αντιδράσει άσχημα ή απλά να τελειώσει τη συζήτηση».

Καθώς κατευθύνονται προς τον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές του μπορούν να αντλούν δύναμη από το γεγονός ότι δεν έχουν χαθεί όλα. Ο χειρότερος φόβος ήταν ότι ο Τραμπ θα κατέληγε συμφωνία με τον Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία θα παρουσιαζόταν ως τετελεσμένο γεγονός στο Κίεβο. Αυτό δεν συνέβη. Επιπλέον, έχουν πιθανούς συμμάχους εντός της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είναι ένας παραδοσιακός Ρεπουμπλικανός με σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, αν και έχει ιστορικό συμμόρφωσης με τις παρορμήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Την Κυριακή, ο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC ότι η κατάπαυση του πυρός «δεν έχει αποκλειστεί» και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αναγνωρίζοντας ότι «μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις είναι ότι, αν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

Πανικός και αποφασιστικότητα

Η άφιξη τόσων πολλών Ευρωπαίων προσωπικοτήτων στην Ουάσινγκτον αποτελεί εν μέρει ένδειξη πανικού, αλλά και ενωμένης αποφασιστικότητας. Ο μόνος τρόπος για να ενισχυθεί η αντιπροσωπεία θα ήταν η συμμετοχή ενός Νορβηγού. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φέρεται να τηλεφώνησε απροσδόκητα στον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών (και πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ) Γενς Στόλτενμπεργκ, αιφνιδιάζοντάς τον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πίεσε τον Στόλτενμπεργκ σχετικά με την εμμονή του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ένα βραβείο που απονέμεται από μια επιτροπή που ορίζεται από το νορβηγικό κοινοβούλιο. Ένα από τα χαρτιά που θα έχουν στα χέρια τους οι επισκέπτες του Τραμπ σήμερα είναι η υπενθύμιση ότι η φιλική στάση του απέναντι στον Πούτιν είναι απίθανο να του εξασφαλίσει το Νόμπελ που τόσο επιθυμεί.

«Ο Τραμπ, που διανύει τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, έχει το βλέμμα στραμμένο στη θέση του στα βιβλία της ιστορίας», σημείωσε ο Ντάροτς. «Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί με λεπτό χειρισμό, αλλά η ιστορία θα είναι ευνοϊκή για αυτόν αν πετύχει μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Αν, αντίθετα, πιέσει για μια συνθηκολόγηση, τα βιβλία της ιστορίας θα είναι λιγότερο ευνοϊκά απέναντί του».

