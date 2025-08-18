Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την πολιτική «γη έναντι ειρήνης» 

Το Λονδίνο φέρεται να αποδέχεται την πολιτική «γη έναντι ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία αποκαλύπτει τη Δευτέρα το BBC.



«Ο Σερ Κιρ Στάρμερ δεν το έχει δηλώσει ρητά, αλλά μού έχουν πει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχεται κατ' ιδίαν την προϋπόθεση ''γη έναντι ειρήνης''» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου Τζο Πάικ.

«Επομένως, οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας είναι πιθανό να επικεντρωθούν στην επεξεργασία του ποια εδάφη μπορούν να ανταλλαγούν και πώς να διασφαλιστεί αυτή η ειρήνη» τονίζεται στο δημοσίευμα.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης διευκρίνιζαν, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για το έδαφος είναι ζήτημα της Ουκρανίας - και μόνο της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χαιρετίσει την υποστήριξη του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για τις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Γουίτκοφ τις χαρακτήρισε «αλλαγή δεδομένων».

Αλλά, παράλληλα, ελπίζουν σε μια σταθερή δημόσια δέσμευση από τον Τραμπ ως προς το ποιος θα είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

