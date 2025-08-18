Ντμίτριεφ: Αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Τραμπ για την Ουκρανία

Η Μόσχα... εγκρίνει τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος, και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία διατυπώνονται οι απαιτήσεις για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντμίτριεφ αναδημοσίευσε στο X την ανάρτηση του Τραμπ στο TruthSocial, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εάν υπαναχωρήσει σε βασικές ρωσικές απαιτήσεις - συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, και της συμφωνίας να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

.@POTUS :

1. President Zelenskyy can end the war with Russia almost immediately.

2. No getting back Obama given Crimea.

3. No going into NATO by Ukraine. pic.twitter.com/tnzTBNJkGC — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

«(Ο Τραμπ) και η ομάδα του πιέζουν για την πραγματική λύση. Ας επικρατήσει η επίλυση προβλημάτων και η ειρήνη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ημέρας», έγραψε ο Ντμίτριεφ σε άλλη ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών θα βρίσκεται στο πλευρό του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να υποστηρίξει το Κίεβο και να διαμορφώσει το μέλλον της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, ήταν μεταξύ αρκετών Ρώσων αξιωματούχων που συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαίσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.

.@realDonaldTrump and his team are pushing for the real solution 🕊️. Let problem solving and peace prevail during the Big Day. https://t.co/RB9R2zCUyG — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

Πηγή: skai.gr

