Καμπάνα στον ΟΦΗ από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.



Όπως έγινε γνωστό, επιβλήθηκε στους Κρητικούς πρόστιμο ύψους 12.500 ευρώ για λέιζερ και άναμμα πυρσών στο Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό.

«Κηρύσσει την εγκαλουμένη Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925» πειθαρχικώς ελεγκτέα, για το σύνολο των αναφερομένων στο σκεπτικό πειθαρχικών παραβάσεων [άρθρο 15 (παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 2 περ. α΄) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.]στον αγώνα Super Cup στις 03/01/2026 μεταξύ των ομάδων των Π.Α.Ε. με τις επωνυμίες «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925», στο Παγκρήτιο Στάδιο (Ηρακλείου) και της επιβάλλει, χρηματική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) Ευρώ».