Σουηδία: Φυλάκιση από την ηλικία των 13 ετών επιθυμεί η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Σουηδίας προχωρά σε μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, προτείνοντας τη μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης για τους ανηλίκους από τα 15 στα 13 έτη, αποκλειστικά για σοβαρά εγκλήματα. Η πρόταση αυτή στοχεύει στη δυνατότητα επιβολής ποινών κάθειρξης σε ανήλικους που εμπλέκονται σε εγκλήματα όπως φόνους, απόπειρες φόνου, βομβιστικές επιθέσεις με επιβαρυντικές περιστάσεις, εγκλήματα με χρήση όπλων ή βιασμούς, πάντα υπό τη συνθήκη της ύπαρξης επιβαρυντικών περιστάσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός της χώρας, κυρίως από την αστυνομία, τις σωφρονιστικές υπηρεσίες και τους εισαγγελείς, οι οποίοι εκφράζουν τη σαφή αντίθεσή τους στο σχετικό νομοσχέδιο.

Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ, σε σχετική συνέντευξη Τύπου, «δεν πρόκειται για μια γενική μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης». Αντίθετα, τόνισε πως η κυβέρνηση στοχεύει αποκλειστικά στα πλέον σοβαρά αδικήματα, καθώς οι υπάρχουσες συνθήκες εγκληματικότητας επιβάλλουν πιο αυστηρή στάση για τα άτομα που εμπλέκονται σε βίαιες ενέργειες.

Ανησυχία για την εμπλοκή ανηλίκων στο οργανωμένο έγκλημα

Η Σουηδία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια έντονη αύξηση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με οργανωμένες συμμορίες. Οι εγκληματικές ομάδες στρατολογούν παιδιά ηλικίας ακόμη και κάτω των 15 ετών για τη διενέργεια βομβιστικών και ένοπλων επιθέσεων, καθώς μέχρι σήμερα δεν επέρχονταν σοβαρές ποινικές συνέπειες για όσους ανηλίκους συλλαμβάνονταν.

Πρόσφατη έρευνα, η οποία διεξήχθη με εντολή της κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2025, πρότεινε αρχικά ως ηλικία ποινικής ευθύνης τα 14 έτη. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε η πρόθεση να τεθεί το όριο ακόμη χαμηλότερα, στα 13 χρόνια, και το σχετικό νομοσχέδιο τέθηκε προς διαβούλευση σε 126 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σημαντικές επικρίσεις και επιφυλάξεις για το μέτρο

Η πλειοψηφία των φορέων που κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους επέκριναν ή απέρριψαν τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με την αστυνομία, «ο κίνδυνος είναι η εμπλοκή ακόμη μικρότερων παιδιών στα εγκληματικά δίκτυα, καθώς οι εγκληματίες θα στραφούν σε παιδιά νεότερης ηλικίας για να εκμεταλλευτούν κενά του θεσμικού πλαισίου».

Επιπλέον, αρκετές αρχές τονίζουν πως το σωφρονιστικό σύστημα δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να διαχειριστεί τόσο νεαρούς παραβάτες, και εκφράζεται φόβος ότι η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να υπονομεύσει τα δικαιώματα των παιδιών.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «βρισκόμαστε σε μια επείγουσα κατάσταση και τα μέτρα που λαμβάνουμε πρέπει να αντανακλούν τη σοβαρότητα της κατάστασης». Η αλλαγή προγραμματίζεται να εφαρμοστεί πιλοτικά για περίοδο πέντε ετών, ως προσωρινή λύση.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο Νομοθετικό Συμβούλιο της Σουηδίας για αξιολόγηση, με την ελπίδα ότι η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ εντός του καλοκαιριού.

