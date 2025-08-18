Sky News: Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες ενημερώθηκαν να προετοιμαστούν για τριμερή Τραμπ - Ζελένσκι - Πούτιν

Ανάλογα με την έκβαση της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες έχουν ενημερωθεί από τους Αμερικανούς ομολόγους τους να είναι έτοιμοι για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Εκτός και αν υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, προσθέτει το Sky News, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ έχουν συμφωνήσει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων» το Σαββατοκύριακο, η Τζιόρτζια Μελόνι πρότεινε τη Ρώμη ως τόπο συνάντησης, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ προτιμούν τη Ρώμη, και ιδίως το Βατικανό, ενώ ο Πούτιν προτιμά τη Γενεύη.

Τόσο το ιταλικό όσο και το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιμένουν ότι είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες, ενώ διπλωμάτες της ΕΕ αξιολογούν και άλλους τόπους, όπως η Βουδαπέστη και το Ελσίνκι.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις για τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.