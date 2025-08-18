«Ανάχωμα» ΕΕ για τις αμερικανικές πιέσεις στην Ουκρανία

Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αμερικανικές πιέσεις προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Τι επιδιώκουν οι Ευρωπίοι ηγέτες από τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον.Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη για το αποτέλεσμα των σημερινών συνομιλιών στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκικαι του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και της διευρυμένης, αμέσως μετά, συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, με στόχο το τέλος του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Ο λόγος είναι ότι τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκαο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιμένει πια στην αναγκαιότητα εκεχειρίας ως προϋπόθεση για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ φαίνεται να ασκεί πιέσεις μόνο έναντι του Κιέβου ώστε να παραχωρηθούν ουκρανικά εδάφη, που ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορηματικά απορρίπτει. Σε ανάρτησή του χθες στην πλατφόρμα του Truth Social ο Τραμπ απέκλεισε, άλλωστε, την επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία, αλλά και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Ζελένσκι σήμερα, πάντως, δεν θα είναι μόνος του στις κρίσιμες αυτές συνομιλίες, καθώς θα έχει στο πλευρό του αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, όπως την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τους προέδρους της Γαλλίας και της Φινλανδίας, καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.Προφανώς, ο Ουκρανός πρόεδρος επιδίωξε την παρουσία των Ευρωπαίων σε αυτή τη συνάντηση, προκειμένου να αποφευχθεί ένα διπλωματικό επεισόδιο, παρόμοιο με εκείνο της τελευταίας συνάντησής του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, αλλά και για να μην μείνουν εκτός των κρίσιμων συνομιλιών που αφορούν και την παροχή εγγυήσεων προς το Κίεβο.«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες» ανέφερε χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο στις Βρυξέλλες και μετάσχει σε νέα τηλεδιάσκεψη της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», της άτυπης ομάδας ευρωπαϊκών χωρών, που παρέχει διαρκή στήριξη στο Κίεβο.Ανησυχία για τις «κόκκινες γραμμές»Εκείνο, που επιδιώκουν, κυρίως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις σημερινές συνομιλίες είναι να μην ξεπεραστούν οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου, αλλά και να μην υπάρξει κανενός είδους συμβιβασμός σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην Ευρώπη.Εμφανίζονται, εξάλλου, έτοιμοι να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων, εάν ο Ρώσος πρόεδρος δεν ανταποκριθεί θετικά στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Βασικός, όμως, στόχος σήμερα είναι να συμφωνηθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία.Στις κοινές δηλώσεις της με τον Ζελένσκι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε χθες ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας θα είναι έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Αυτές είναι κρίσιμες ώρες» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, ενώ, περιγράφοντας το διακύβευμα των σημερινών συνομιλιών, υπογράμμισε ότι «μόνο η Ουκρανία μπορεί να επιλέξει τη μοίρα της, ωστόσο η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει πάντα στην Ευρώπη».

