Η ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας διανύει πλέον το τρίτο της 24ωρο, με τις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις να έχουν καταλάβει και να ελέγχουν τμήματα της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Πέρα από την Κριμαία και τις ουκρανικές περιοχές στα ανατολικά (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ), οι ρωσικές δυνάμεις παρουσιάζονται – σύμφωνα με τους χάρτες που δημοσιεύουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης (περιοχές με κόκκινο χρώμα) – να έχουν προωθηθεί βορείως των περιοχών του Κιέβου, του Τσερνίχιβ και του Χάρκοβο.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον εισέλθει στα δυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, αλλά δυσκολεύονται, όπως αναφέρεται, να περάσουν προς την ανατολική πλευρά.

Οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται από την πλευρά τους να έχουν αποτρέψει τα ρωσικά στρατεύματα από το να καταλάβουν την πόλη Τσερνίχιβ βορειοανατολικά του Κιέβου.

Map showing Kyiv where Ukraine and Russian forces are fighting, as of February 26, 0930 GMT#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/dGAgiRSEyg