Σε νέα φάση ο πόλεμος στην Ουκρανία με την «εκδίκηση» του Πούτιν- Συνεδριάζουν σήμερα οι G7 Κόσμος 06:31, 11.10.2022

Οι φόβοι για μια γενικευμένη σύρραξη ξυπνούν εκ νέου- Οι επτά ηγέτες των πιο προηγμένων χωρών του κόσμο θα συνεδριάσουν σήμερα, εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης στις 3 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, για να συζητήσουν τα νέα δεδομένα που φέρνουν νέα κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία