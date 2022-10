Σε νέα φάση ο πόλεμος: Νέες απειλές Πούτιν μετά τους 83 πυραύλους σε όλη την Ουκρανία

Your browser does not support the audio element.

Σφυροκόπημα με τουλάχιστον 83 πυραύλους από τα ξημερώματα της Δευτέρας - 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Μόλις ξεκινήσαμε, διαμηνύουν συνεργάτες του Ρώσου προέδρου

Σε δεκάδες πυραυλικά χτυπήματα, σχεδόν σε όλη την ουκρανική επικράτεια, μεταφράζεται η οργή του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την έκρηξη της βόμβας στη γέφυρα της Κριμαίας. Από το πρωί της Δευτέρας, η Μόσχα σφυροκοπά στόχους σε πολλές πόλεις, ακόμη και στην πρωτεύουσα το Κίεβο, με τους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου να κάνουν λόγο μόνο για το ξεκίνημα της νέας φάσης στην οποία εισήλθε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η βομβιστική επίθεση με τους τρεις νεκρούς στη γέφυρα του Κερτς προκάλεσε την επίσπευση του σχεδίου που είχε καταστρώσει το Κρεμλίνο. Η επίθεση στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα θεωρήθηκε κενό ασφαλείας για τις ρωσικές δυνάμεις, ωστόσο ο Πούτιν διαπίστωσε κάτι πολύ πιο σημαντικό και κρίσιμο: Ότι οι Ουκρανοί είχαν τον χρόνο να ανασυνταχθούν, να αντεπιτεθούν και να οργανώσουν επιθέσεις σε κρίσιμες δομές.

Μία πιθανή ολική καταστροφή της γέφυρας της Κριμαίας θα απέκοπτε τα ρωσικά στρατεύματα π0ου βρίσκονται στη Χερσώνα και θα επέτρεπε στο Κίεβο να αντεπιτεθεί με σφοδρότητα και να ανακαταλάβει πολλές περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, η Μόσχα είχε ήδη σχεδιάσει την επόμενη φάση του πολέμου. Αυτή δεν είναι άλλη από τη γενίκευση του πολέμου, την κατάκτηση και άλλων εδαφών και την αποκαθήλωση της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με κάθε τρόπο.

Η ανάκτηση σημαντικών εδαφών από τα ουκρανικά στρατεύματα έχει προκαλέσει καίριο πλήγμα στο γόητρο του Βλαντίμιρ Πούτιν και της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής. Όπως βλέπετε στον χάρτη του BBC, τα εδάφη που ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις σε Χάρκοβο και Χερσώνα δεν είναι λίγα.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τη σφοδρότητα των πυραυλικών επιθέσεων σε ουκρανικούς στόχους. Μέσα σε λίγες ώρες, η Μόσχα έπληξε τουλάχιστον 83 στόχους. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Στους 13 οι νεκροί

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών από τις πυραυλικές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας έχει ανέλθει στους 13 και οι τραυματίες στους 64, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

Το Κίεβο μπήκε στο στόχαστρο για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμαζόταν για συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του, δύο ημέρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Στο Κίεβο, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πολλά ασθενοφόρα στο κέντρο της πόλης να κατευθύνονται προς το μέρος όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 08:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος). Μεγάλες στήλες καπνού ήταν ορατές, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν δύο νέες εκρήξεις.

Η τελευταία φορά που είχε πληγεί το Κίεβο ήταν στις 26 Ιουνίου.

Από τον πρωινό βομβαρδισμό του Κιέβου επλήγησαν κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα κτίρια αυτά αποτελούν μέρος της κρίσιμης υποδομής της πόλης.

Ο Κλίτσκο διευκρίνισε επίσης στην ανάρτησή του στο Telegram ότι πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν την συνοικία Σεφτσενκίφσκι του Κιέβου σήμερα το πρωί.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα ανατινάχθηκε επίσης μια γέφυρα, μετέδωσε το Anadolu, το οποίο είχε διευκρινίσει νωρίτερα επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι πέραν του Κιέβου εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, σύμφωνα με το Anadolu.

Πύραυλος κοντά στο γραφείο του Ζελένσκι

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο, στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει συγκαλέσει σήμερα σύνοδο του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, στο οποίο μετέχουν οι κύριοι υπουργοί της κυβέρνησής του, πολιτικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των υπηρεσιών ασφαλείας και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Χθες, Κυριακή, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι αυτό σχεδίασε την έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει το Σάββατο την γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη από τη Μόσχα ουκρανική χερσόνησο, και σημείωσε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Η κυκλοφορία των τρένων και των αυτοκινήτων επαναλήφθηκε στη γέφυρα μερικές ώρες μετά την έκρηξη, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και την οποία οι ρωσικές αρχές απέδωσαν σε παγιδευμένο φορτηγό.

Η έκρηξη στη γέφυρα αυτή, που εγκαινίασε ο Πούτιν το 2018 και αποτελεί σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας το 2014 από τη Ρωσία, συνιστά νέο πισωγύρισμα για τη Μόσχα την ώρα που οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Ουκρανία.

«Οι δράστες, αυτοί που το εκτέλεσαν και αυτοί που έδωσαν την εντολή είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες» σημείωσε χθες, Κυριακή, ο Πούτιν έπειτα από συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το Κρεμλίνο. «Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο να καταστραφεί ρωσική πολιτική υποδομή κρίσιμης σημασίας» πρόσθεσε.

Το Κίεβο δεν έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ανάμειξή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιορίστηκε να αναφερθεί σε βίντεό του στον νεφελώδη καιρό το Σάββατο στην Κριμαία -σε πιθανό υπαινιγμό του στον καπνό από την πυρκαγιά στη γέφυρα- «ενώ έκανε επίσης ζέστη».

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε στο ίδιο βίντεο για μια Κριμαία «χωρίς δυνάμεις κατοχής».

Νωρίτερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, είχε αναφέρει στο Telegram ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου σήμερα το πρωί.

«Αρκετές εκρήξεις στη συνοικία Σεβτσενσκίφσκι, στο κέντρο της πρωτεύουσας» έγραψε ο Κλίτσκο.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου. Αναφορές από κατοίκους κάνουν λόγο για τέσσερις εκρήξεις.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μαύρος καπνός φάνηκε να υψώνεται από κτίριο στο κέντρο της πόλης έπειτα από έκρηξη.

⚡️Explosions reported in Kyiv.



At least four explosions were heard around the city center early in the morning on Oct. 10.



Smoke was reported to be seen rising from one spot in the city center. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

Άλλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν εικόνες που ισχυρίζονταν ότι είναι από την πόλη, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι μια «επίθεση με πυραύλους» «καταστράφηκε» από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Now let’s see if Russia has the moral depravity required to make post stamps of Kiev on fire. https://t.co/RNkiRTNXCJ — Dmitri Golovin (@dmitri_golovin) October 10, 2022

Δήμαρχος Κιέβου: Μείνετε στα καταφύγια

Ο Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους του Κιέβου να παραμείνουν στα καταφύγια μετά την πρωινή αεροπορική επιδρομή.

Πρόσθεσε ότι η απειλή είναι διαρκής.

Ο Κλίτσκο δήλωσε: «Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση από Ρώσους τρομοκράτες. Οι πύραυλοι χτύπησαν το κέντρο της πόλης (στο προάστιο Σεβτσενσκίφσκι) και στην περιοχή Σολομιάν.

«Εάν δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, είναι καλύτερα να μην πάτε στην πόλη σήμερα. Ζητώ επίσης από τους κατοίκους των προαστίων να μην επισκεφθούν καθόλου το κέντρο της πόλης σήμερα.

Several missile strikes in the center of Kyiv. Burning cars with people who were commuting to work. The strike was deliberately carried out during rush hour on a busy street to inflict maximum losses and intimidate. A pure act of terrorism. pic.twitter.com/KaOwUSMZio — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 10, 2022

Οι κεντρικοί δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί από δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες».

Το Κίεβο ήταν σε μεγάλο βαθμό ήσυχο από τις αρχές του πολέμου, με τη γραμμή του μετώπου να κινείται προς τα ανατολικά και νότια, αφού η Μόσχα απέτυχε να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Οι εκρήξεις στο Κίεβο έρχονται μια ημέρα, αφότου η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «τρομοκρατική πράξη».

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαϊλο Ποντόλιακ απάντησε στον Πούτιν πως ακόμη για την Ρωσία είναι κυνικό το να κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατία μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια, όπου 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς την Κυριακή.





Πηγή: skai.gr

