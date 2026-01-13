Λογαριασμός
Μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στην Ουκρανία - 4 νεκροί στο Χάρκοβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 drones και 18 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, στο πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών φέτος στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις

χαρκοβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν τα ξημερώματα το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, Κίεβο και Χάρκοβο, (κεντρική φωτογραφία), το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών. 

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Telegram.

drone

Στο Χάρκοβο, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης, σε βομβαρδισμό ταχυδρομείου,και άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφτηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

