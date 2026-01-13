Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν τα ξημερώματα το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, Κίεβο και Χάρκοβο, (κεντρική φωτογραφία), το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Telegram.

Στο Χάρκοβο, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης, σε βομβαρδισμό ταχυδρομείου,και άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

I Charkiv utförde ryssarna en stor attack mot Nova Poshtas postterminal och dödade 4 personer. 6 skadades. Räddningstjänsten räddar här två från rasmassorna. Totalt räddades 30 pers från de 500 m2 som totalförstördes. Släcknings- och räddningsarbetet fortgår. pic.twitter.com/MEqKVdALtH — Fria Ukraina (@FriaUkraina) January 13, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφτηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

