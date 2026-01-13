Λογαριασμός
Προβλήματα πτήσεων στα αεροδρόμια της Βιέννης, της Μπρατισλάβας και της Πράγας λόγω παγετού

Λόγω των καιρικών συνθηκών έκλεισαν για κάποιες ώρες τα αεροδρόμια της Μπρατισλάβας και Βιέννης και υπήρξε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», στο αεροδρόμιο της Πράγας

Snow covered cockpit of passenger airplane

Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X. 

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας λόγω των καιρικών συνθηκών

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Συνθήκες παγετού στην κεντρική Ευρώπη ανάγκασαν σήμερα το προσωπικό να κλείσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης μέχρι τουλάχιστον τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), ενώ το Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας έχει περιορίσει επίσης τη λειτουργία του.

Πηγή: skai.gr

