Ο πρόεδρος Τραμπ προσανατολίζεται στην απόφαση να χτυπήσει το Ιράν για να τιμωρήσει το καθεστώς για τις δολοφονίες διαδηλωτών, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση και διερευνά ιρανικές προτάσεις για διαπραγματεύσεις, δήλωσε στο Axios αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.



Παρότι ο Τραμπ απείλησε το ιρανικό καθεστώς με χτυπήματα σε περίπτωση θανάτου διαδηλωτών, είναι ασαφές ότι οι βόμβες των ΗΠΑ θα αλλάξουν την κατάσταση στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με υψηλόβαθμους αξιωματούχους για να συζητήσει τις διαθέσιμες επιλογές στο ιρανικό.



Με τις αναφορές στα ΜΜΕ ότι εκατοντάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν να πληθαίνουν, ο Τραμπ διεμήνυσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν «αρχίζει» να υπερβαίνει την κόκκινη γραμμή του.



Εάν ο Τραμπ διατάξει χτυπήματα, πιθανότατα θα στοχεύσουν στοιχεία του καθεστώτος που εμπλέκονται στην εσωτερική ασφάλεια και θεωρούνται υπεύθυνα για την καταστολή.



Αλλά ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, έχει επίσης έρθει σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν σχετικά με μια διπλωματική οδό που περιλαμβάνει την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών.



Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέες δευτερογενείς κυρώσεις για να αυξήσει την πίεση στο Ιράν.



«Με άμεση ισχύ, κάθε χώρα που κάνει συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε και όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Η παρούσα Διάταξη είναι τελική και οριστική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» έγραψε στο Truth Social.



Την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και βασικοί αξιωματούχοι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν μια λίστα επιλογών που θα παρουσιάσουν στον Τραμπ.



Η πηγή ανέφερε ότι οι επιλογές κυμαίνονται από τη διπλωματία έως στρατιωτικά πλήγματα.



Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα προτεινόμενα βήματα που αναπτύχθηκαν πριν από τη συνάντηση της Τρίτης ήταν μη κινητικά (όχι στρατιωτική δράση).



Κάποιοι στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι τα πλήγματα θα μπορούσαν να είναι αντιπαραγωγικά. Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να τείνει προς την απόφαση να δώσει τη διαταγή, σύμφωνα με την πηγή.



Η θέση του Τραμπ σχετικά με πιθανά πλήγματα στο Ιράν αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τη Wall Street Journal.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τις απειλές του Τραμπ και έχουν απειλήσει να χτυπήσουν αμερικανικές βάσεις και το Ισραήλ εάν ο Τραμπ τις κάνει πράξη.



Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε με τον Γουίτκοφ το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει τις διαμαρτυρίες, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.



Οι πηγές ανέφεραν ότι η επικοινωνία φαινόταν να είναι μια απόπειρα του Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση με τις ΗΠΑ ή τουλάχιστον να κερδίσει περισσότερο χρόνο πριν ο Τραμπ λάβει μέτρα για την περαιτέρω αποδυνάμωση του καθεστώτος.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διεμήνυσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι οι αεροπορικές επιδρομές «θα ήταν μία από τις πολλές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι» για τον Τραμπ.



Η Λέβιτ τόνισε ότι ενώ ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει βία, η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή για αυτόν.



«Αυτό που ακούτε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι αρκετά διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση κατ' ιδίαν και νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει συμφέρον να διερευνήσει αυτά τα μηνύματα» τόνισε.

Από πλευράς του, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.