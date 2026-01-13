Ενας 59χρονος επιχειρηματίας από το Νιου Τζέρσεϊ κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον αδελφό του, τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους – 8 και 11 ετών - τον Νοέμβριο του 2018, με κίνητρο τα χρήματα. Ο Πολ Κανέιρο δικάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Μόνμουθ, σε μία πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας κατηγορείται ότι έστησε ενέδρα και πυροβόλησε τον αδελφό και συνεργάτη του, Κιθ, αφού το θύμα τον έπιασε να κλέβει χρήματα (περίπου 78.000 δολάρια) από ένα καταπιστευματικό ταμείο 3 εκατομυρίων, για την πληρωμή ασφαλίστρων συμβολαίου ζωής, προκειμένου να «χρηματοδοτεί» μία εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε.

Στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι του αδερφού του και πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγο του θύματος, τη 45χρονη Τζένιφερ.

Ο Πολ Κανέιρο συνέχισε με τα δύο παιδιά του ζευγαριού, μαχαιρώνοντας βάναυσα τα ανίψια του, την 8χρονη Σοφία και τον 11χρονο Τζέσι.

Accused Colts Neck murderer ‘hunted’ family down after ‘executing’ brother so he couldn’t protect them: prosecutor https://t.co/H924kChtPZ pic.twitter.com/cJOPY5vbJF — New York Post (@nypost) January 12, 2026

Σαν να μην έφταναν οι φριχτές δολοφονίες, ο 59χρονος στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι του αδερφού του, με την ελπίδα να συγκαλύψει τα εγκλήματά του.

Μάλιστα, όταν γύρισε στο σπίτι του, έδιωξε την γυναίκα και τα παιδιά του και πυρπόλησε την κατοικία, για να φανεί ότι αυτός και ο αδερφός του ήταν «θύματα» ενός τρίτου προσώπου.

Στην δίκη του, ο Κανέιρο άρχισε να κλαίει καθώς η δικηγόρος του κατηγόρησε τον τρίτο αδερφό του θύτη και του θύματος, τον 52χρονο Κόρεϊ Κανέιρο, για τις φρικτές δολοφονίες, ισχυριζόμενη ότι ο Πολ ήταν «καλύτερος φίλος» με τον Κιθ, αγαπούσε πολύ αυτόν και την οικογένειά του και δεν θα τους σκότωνε ποτέ - «πόσο μάλλον για ένα τέτοιο ποσό».

Αντίθετα, η συνήγορος του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε ότι ο τρίτος αδερφός, Κόρεϊ, είχε το ίδιο οικονομικό κίνητρο με τον Πολ για να διαπράξει τους φόνους: και οι δύο αδερφοί θα κληρονομούσαν από 1,5 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας σε περίπτωση θανάτου του Κιθ και της οικογένειάς του.

Η εισαγγελέας, Νικόλ Γουάλας, δήλωσε στο δικαστήριο ότι τη νύχτα της 20ής Νοεμβρίου 2018 «ο κατηγορούμενος ενήργησε μεθοδικά και οργανωμένα», παρακινούμενος «από απληστία και απόγνωση».



