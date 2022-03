Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, όπως καταδεικνύουν νέα πλάνα από drone, αλλά και δορυφορικές εικόνες του «χθες» και του «σήμερα» της πόλης.



Η Μαριούπολη, έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, έχοντας αντιμετωπίσει το κύριο βάρος της ρωσικής επιθετικότητας από τις 24 Φεβρουαρίου, με μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να διαμηνύει την Τρίτη ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν μόνο όταν οι Ουκρανοί στρατιώτες παραδοθούν.



Σημειώνεται ότι σήμερα Πέμπτη στέλνονται στην πόλη 45 λεωφορεία για να απομακρύνουν παγιδευμένους αμάχους αφού η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα συμφώνησε να ανοίξει έναν ασφαλή διάδρομο.



Η περιοχή υπήρξε βασικός στόχος για τις δυνάμεις του Κρεμλίνου και έχει δεχθεί μπαράζ επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.



Είναι μια περιοχή κλειδί για τη Ρωσία, επειδή η κατάληψη της παράκτιας πόλης θα δημιουργούσε έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της προσαρτημένης Κριμαίας και των περιοχών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές.



Προηγούμενες προσπάθειες για κατάπαυση πυρός στη Μαριούπολη και την ασφαλή εκκένωση αμάχων δεν ευοδώθηκαν.



Ο δήμαρχος της Μαριούπολη είπε ότι έως και 170.000 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην πόλη χωρίς ρεύμα και λιγοστές προμήθειες.

The scale of destruction in #Mariupol visible in this drone footage is shocking. #SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/t4cHeRWjRi