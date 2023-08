Το Κίεβο έπληξε γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ουκρανία (Βίντεο)

H γέφυρα Χόνχαρ στην Κριμαία καταστράφηκε σήμερα, από ένα ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον διορισμένο από την Μόσχα, ηγέτη της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η Ουκρανία είχε προηγούμενα πλήξει την ίδια γέφυρα τον Ιούνιο, καθώς είναι ένα από τα μετρημένα στα δάκτυλα, σημεία διέλευσης μεταξύ της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας.

⚡️The #Chonhar bridge in #Crimea is under fire again



Russian media publish photos of serious damage to the roadbed on the bridge. pic.twitter.com/sQAp9EqJ61