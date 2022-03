Λευκορωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην περιοχή Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία αναφέρει η KyivPost. Για την πληροφορία επικαλείται τον εκπρόσωπο του περιφερειακού τμήματος των Βόρειων Δυνάμεων Άμυνας κατά της Τρομοκρατίας Βιτάλι Κιρίλοφ.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωνε νωρίτερα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δυνάμεις του δεν θα συμμετάσχουν στην εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.



Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ότι «ο Λευκορωσικός στρατός δεν συμμετέχει σε στρατιωτική δράση και δεν συμμετείχε ποτέ».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ζητά την ένταξη «χωρίς καθυστέρηση» της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από τη ρωσική εισβολή, θα απευθυνθεί σήμερα στις 13.30 ώρα Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μετσόλα.



BREAKING:

Belarusian troops entered Chernihiv region. The information was confirmed by the spokesman of the regional department of the Terror Defense Forces "North" Vitaly Kirilov.