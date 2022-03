Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ζητά την ένταξη «χωρίς καθυστέρηση» της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από τη ρωσική εισβολή, θα απευθυνθεί σήμερα στις 13.30 ώρα Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ θα παρέμβουν επίσης σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε χθες επίσημο αίτημα για ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει άμεση ένταξη βάσει μιας ειδικής διαδικασίας, καθώς αμύνεται από εισβολή ρωσικών δυνάμεων.

