Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, της Χαρκίβ (Χάρκοβο), δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ, σημειώνοντας ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα εισέρχεται στην έκτη ημέρα της.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε GRAD και πυραύλους κρουζ στην Χαρκίβ και ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου. Η άμυνα της πόλης αντέχει, τόνισε.

The government administration building in Kharkiv from the inside after the #Russian bombing of it pic.twitter.com/1vDAHEF4og

Δείτε εδώ live όλες τις εξελίξεις.

Στόχος της Ρωσίας η κατάληψη του Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι θεωρεί το Κίεβο τον κύριο στόχο του ρωσικού στρατού.

«Για τον εχθρό, το Κίεβο είναι βασικός στόχος. Ως εκ τούτου, η πρωτεύουσα βρίσκεται συνεχώς υπό απειλή», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τη Δευτέρα έπεσαν τρεις ρουκέτες και βόμβες.

«Στοχεύουν το CHPP-6. Θέλουν να απενεργοποιήσουν το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και να αφήσουν την πόλη μας χωρίς ρεύμα», είπε ο αρχηγός του κράτους.

«Δεν τους αφήσαμε να σπάσουν την άμυνα της πρωτεύουσας. Μας στέλνουν σαμποτέρ. Συνεχώς. Εκατοντάδες. Θα τους εξουδετερώσουμε όλους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία ζητά ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ζήτησε περισσότερες διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την, όπως είπε, «βάρβαρη» επίθεση στην πόλη του Χάρκοβο.

«Βάρβαροι ρωσικοί πύραυλοι χτυπούν την κεντρική πλατεία Ελευθερίας και τις κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο. Ο Πούτιν δεν είναι σε θέση να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει περισσότερα εγκλήματα πολέμου από οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες», είπε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ», έγραψε.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n