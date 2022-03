Νοσοκομείο παίδων στην πολιορκούμενη Μαριούπολη καταστράφηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής, όπως ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σε δήλωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τετάρτης, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι «οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία».

Το συμβούλιο διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, αλλά ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Πάβλο Κιριλένκο, είπε σε βίντεο στο Facebook ότι οι τραυματίες στην επίθεση μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το BBC ο τοπικός βουλευτής, ο Ντμίτρο Γκούριν, επανέλαβε τους ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του.

Ο αντιδήμαρχος της πόλης ανέφερε νωρίτερα ότι τουλάχιστον 1.200 Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς της σκληρά πληγείσας πόλης από τότε που ξεκίνησε ο βομβαρδισμός πριν από 14 ημέρες.

Ωστόσο, τόνισε στο CNN ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να είναι «τρεις ή τέσσερις φορές περισσότεροι» από αυτήν την πρόσφατη εκτίμηση.



A man stands at a place where one of the aviation bombs Russians dropped on Mariupol children's hospital today, hit the ground. Show this to Russian fuckers. Children's hospital is completely destroyed. pic.twitter.com/BhIJHLB6wl