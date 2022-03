Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναγνώρισε σήμερα Τετάρτη ότι «ορισμένοι στρατεύσιμοι» συμμετέχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από διαδοχικές διαψεύσεις του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ακόμα και πριν από μερικές μέρες, επέμενε ότι είχαν σταλεί μόνο επαγγελματίες στρατιώτες και αξιωματικοί.

Από πέρυσι, όλοι οι άρρενες Ρώσοι πολίτες ηλικίας 18 έως 27 ετών υπόκεινται σε στρατολόγηση. Πρόκειται για ένα έτος ενεργού στρατιωτικής θητείας στις ένοπλες δυνάμεις.

Το ρωσικό υπουργείο είπε ότι ορισμένοι από αυτούς, «που υπηρετούσαν σε μονάδες ανεφοδιασμού, αιχμαλωτίστηκαν από τον ουκρανικό στρατό».



«Δυστυχώς, ανακαλύψαμε αρκετά στοιχεία για την παρουσία στρατευσίμων σε μονάδες που συμμετέχουν στην ‘ειδική στρατιωτική επιχείρηση’ στην Ουκρανία. Σχεδόν όλοι αυτοί οι στρατιώτες έχουν αποσυρθεί στη Ρωσία», υποστήριξε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, υποσχόμενο να αποτρέψει τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Η διετής θητεία που επιβλήθηκε στην ΕΣΣΔ μετά το 1967 συνεχίστηκε στη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 μέχρι το 2006, οπότε η κυβέρνηση της Ρωσίας μείωσε σταδιακά τη θητεία σε 18 μήνες για όσους στρατεύτηκαν το 2007 και σε ένα χρόνο από το 2008.

