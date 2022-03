Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει βοήθεια ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform επικαλούμενο την εφημερίδα The Washington Post.

Σύμφωνα με πηγές του ουκρανικού πρακτορείου ο Μπάιντεν ελπίζει να βοηθήσει την Ουκρανία που αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση λόγω της ρωσικής εισβολής.

Επισημαίνεται ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η βοήθεια για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας, την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων από τις διακοπές και περαιτέρω βοήθεια σε άλλους ευρωπαίους συμμάχους.

Washington Post: The Biden administration has asked Congress to approve a $32.5 billion allocation to #Ukraine.