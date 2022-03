Η πρεσβεία της Κίνας στο Κίεβο ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να απομακρύνει πολίτες από την Ουκρανία, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC στην Κίνα, Στίβεν ΜακΝτόνελ.



Το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Global Times ανέφερε τη Δευτέρα ότι η κινεζική πρεσβεία στην Ουκρανία εξετάζει σχέδια για εκκενώσεις λόγω της «επιδείνωσης της κατάστασης» στη χώρα.



Η πρεσβεία ανέφερε ότι η πρώτη ομάδα έφυγε χθες, σύμφωνα με tweets του McDonell, και πρόκειται για Κινέζους φοιτητές από το Κίεβο που κατευθύνονταν στη Μολδαβία και ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες ομάδες φοιτητών.

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία κάλεσαν την Κυριακή τους Αμερικανούς και τους Γάλλους υπηκόους τους να φύγουν αμέσως από τη Ρωσία επικαλούμενα τους αυξανόμενους περιορισμούς στα αεροπορικά ταξίδια ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία.

That China is only getting its people out now could in mean 1: #Beijing initially felt it was important not to upset #Russia by prematurely getting Chinese people out of Ukraine or 2: #China did not expect #Moscow to attack all of #Ukraine?