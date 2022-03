Το φρικτό πρόσωπο του πολέμου αποτυπώνει η φωτογραφία που δημοσίευσε το Associated Press από ομαδικό τάφο στην Ουκρανία.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε χθες 9 Μαρτίου στη Μαριούπολη, από τον φωτογράφο Evgeniy Maloletka.

Δείχνει ανθρώπους να τοποθετούν νεκρούς μέσα σε μαζικό τάφο έξω από τη Μαριούπολη, καθώς λόγω των βαριών βομβαρδισμών από τις ρωσικές δυνάμεις, δεν μπορούν να θάψουν κανονικά τους νεκρούς τους.

Ο βομβαρδισμός στο μαιευτήριο

Χθες οι ρωσικές δυνάμεις «πάγωσαν» τον πλανήτη όταν βομβάρδισαν μαιευτήριο στη Μαριούπολη. Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι μέσα στο μαιευτήριο υπήρχε στρατός, ωστόσο φωτογραφίες δείχνουν έγκυες και λεχώνες να μεταφέρονται με φορεία έξω από το κτίριο.

Today, the #Russian occupants launched an air strike against a maternity hospital in #Mariupol, where there were pregnant women and medical staff at that moment.#RussianUkraineWar #RussiaInvasion pic.twitter.com/ZzFpgPjKrA