Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη στην Κριμαία κατέστρεψε ρωσικούς «πυραύλους»

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έκρηξη στην Τζάνκοϊ, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Κριμαίας, είχε αποτέλεσμα να καταστραφούν πύραυλοι Κρουζ που προορίζονταν για σκάφη επιφανείας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας.

Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στη χερσόνησο -προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014- ανέφερε πως η έκρηξη οφειλόταν σε UAVs φορτωμένα εκρηκτικά και θραύσματα και έπληξαν πολιτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας πολίτης τραυματίστηκε.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR