Το μεγαλύτερο έπαθλο των τελευταίων 7 ετών διεκδικούν απόψε οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ, με το δημοφιλές παιχνίδι του ΟΠΑΠ να μοιράζει 13,4 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 13,4 εκατ. ευρώ μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους έως τις 21:30 στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr και του Opaponline App.

Η κλήρωση για το ποσό ρεκόρ θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Στέλιος Φούντας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην Ερμούπολη Σύρου

«Πρόκειται για το υψηλότερο τζακ ποτ που έχει σημειωθεί στο παιχνίδι από τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ένας υπερτυχερός είχε κερδίσει 16,4 εκατ. ευρώ καταθέτοντας το δελτίο του σε κατάστημα ΟΠΑΠ. Η αποψινή κλήρωση αποτελεί θέμα συζήτησης όχι μόνο μεταξύ των πελατών του καταστήματος μας αλλά και ολόκληρης της πόλης μας. Όπου και να σταθείς κάποιον θα ακούσεις να συζητάει το τι θα έκανε με 13,4 εκατ. ευρώ», αναφέρει ο Στέλιος Φούντας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην Ερμούπολη Σύρου.

Κάθε τυχερό 5άρι κερδίζει 100.000 ευρώ

Εκτός από τα 13,4 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το παιχνίδι σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας, σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Το ΤΖΟΚΕΡ έχει ήδη αναδείξει 139 τυχερούς 5άρηδες μέχρι σήμερα, με έναν εξ’ αυτών να καταθέτει το δελτίο του στο κατάστημα ΟΠΑΠ του κ. Φούντα. «Τόσο οι κάτοικοι του νησιού όσο και οι επισκέπτες που έρχονται για διακοπές, συμμετέχουν στις κληρώσεις, ειδικά σε μεγάλα τζακ ποτ όπως το σημερινό. Στην προηγούμενη κλήρωση μάλιστα ένας πελάτης του καταστήματός μας κέρδισε 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Μακάρι να φέρουμε τύχη και σε έναν υπερτυχερό της πρώτης κατηγορίας», αναφέρει ο κ. Φούντας.

Ομαδικά δελτία σε καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όσο και στο opaponline.gr οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία ΤΖΟΚΕΡ.

Σπύρος Σαλταμπούρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στους Αγίους Αναργύρους

Ο Σπύρος Σαλταμπούρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στους Αγίους Αναργύρους, τονίζει: «Με τα ομαδικά δελτία, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για κέρδη. Φίλοι, ζευγάρια, συγγενείς, αρκετοί είναι αυτοί που καταθέτουν ομαδικά δελτία ΤΖΟΚΕΡ. Είναι κάτι πολύ δημοφιλές μεταξύ των πελατών του καταστήματος μας, που μαζί με τους τυχερούς 5άρηδες έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού για το παιχνίδι. Ο τυχερός 5άρης που κέρδισε 100.000 ευρώ στο κατάστημά μας στην κλήρωση της Τρίτης ήταν η αφορμή για να αυξηθούν οι συμμετοχές στο παιχνίδι. Ο κόσμος που ήρθε για να δοκιμάσει την τύχη του εν όψει της αποψινής κλήρωσης για τα 13,4 εκατ. ευρώ ήταν περισσότερος».

