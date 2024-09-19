Σώοι είναι οι 6 επιβάτες ταχύπλοου, που χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ν.μ. Βόρεια της Πάρου παρουσίασε εισροή υδάτων και βυθίστηκε.

Στο σημείο μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού για την παροχή συνδρομής, ενώ τα 6 άτομα (πέντε ημεδαποί και ένα υπήκοος Λιβάνου)περισυνελέγησαν από το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ», που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Πάρου στο λιμάνι της Νάξου.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Νάξου, ένας εκ των διασωθέντων μεταφέρθηκε, λόγω τραυματισμού του στο πόδι από το συμβάν, στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: skai.gr

