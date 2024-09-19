«Δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να εκπαραθυρωθεί ο Στέφανος Κασσελάκης, αλλά από αυτούς που θέλουν να αναταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με τον κ. Κασσελάκη», επεσήμανε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Αρχικά, ο κ. Ζαχαριάδης δήλωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος δεν είναι με συνέδρους του 2019, αλλά έχει εκλεγεί από την κομματική βάση το 2022, διευκρινίζοντας πως «αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εκατέρωθεν κατηγορίες για bullying, τότε όχι απλά θα διασπαστούμε, αλλά θα εκραγούμε», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία της Κατερίνας Νοτοπούλου και καλώ να δοθούν όλα στη δημοσιότητα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Δεν μπορώ να είμαι μέλος σε ένα κόμμα που λέει πως το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία»

Αναφορικά με τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, σημείωσε πως:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέλαβε το 2023 ένα κόμμα του 18% και κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να το πάει στο 8%. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υφίσταται φθορά, εκείνος όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά μας, αλλά τα μείωσε κιόλας. Όσο ήταν πρόεδρος, το κόμμα δεν ήταν ούτε υπέρ των δικαιωμάτων, ούτε υπέρ της οικολογίας, ούτε υπέρ του κοινωνικού φιλελευθερισμού, ούτε αριστερό, ούτε προοδευτικό. Αντίθετα, έχει χάσει μεγάλο τμήμα της εκλογικής του βάσης και έχει αποδιαρθρωθεί. Δεν μπορώ να είμαι μέλος σε ένα κόμμα που λέει πως το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία».

Πηγή: skai.gr

