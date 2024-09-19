Από την αρχή της περιόδου 2024, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 180 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 132 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 48 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 18 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, τέσσερα εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (τρία στην Αλβανία και ένα στην Αυστρία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση. Για δύο ακόμη κρούσματα, με σύνθετο ιστορικό ταξιδιών, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διερεύνησης σχετικά με το εάν πρόκειται για εισαγόμενα ή εγχώρια κρούσματα (τα οποία, επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση).

Την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 2 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό θανάτων σε 27. Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο σοβαρό συνυπάρχον πρόβλημα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

Έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς, σε 63 δήμους της χώρας, σε 29 Περιφερειακές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Κροατία, Κόσοβο, Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

